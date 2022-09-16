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Ливан

Жители Ливана пытаются забрать из банков свои деньги

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Вкладчики пытаются забрать свои деньги
Вкладчики пытаются забрать свои деньги   -   Авторское право  Bilal Hussein/AP

Начиная с понедельника все банковские офисы в Ливане будут закрыты на три дня. Такое решение приняла Ассоциация ливанских банков. Только за последние сутки было совершено девять нападений на банковские учреждения в Бейруте и других городах страны. 

Серия вооруженных нападений прокатилась по Ливану по инициативе Общественного объединения обманутых вкладчиков. 

Все валютные депозиты в стране были заблокированы в 2019 году из-за тяжелого финансового кризиса и свои средства можно получить с ограничениями только в ливанских фунтах по значительно заниженному курсу.

Вооруженные люди пытаются забрать свои деньги и захватывают в заложники сотрудников банка.

На днях жителей Ливана потрясла история отчаявшейся женщины, которая таким образом забрала валюту, чтобы оплатить лечение больной раком сестры. Они пришла в банк с игрушечным пистолетом. 

Hussein Malla/Copyright 2022 The Associated Press. All right reserved
Сали Хафез при поддержке активистов забрала 13 тысяч долларовHussein Malla/Copyright 2022 The Associated Press. All right reserved

Профсоюз банковских клерков призвал МВД Ливана обеспечить безопасность работы финансовых учреждений. Ведомство обещает принять экстренные меры.

По оценкам Всемирного банка, экономический кризис в Ливане — один из самых тяжелых в мире. 

В начале недели  Центральный банк Ливана полностью отменил государственные субсидии на горюче-смазочные материалы, что вызвало новый скачок цен. 

В пятницу курс местной валюты вновь рухнул — один доллар США стоит 38 400 ливанских фунтов.