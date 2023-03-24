Миграционное соглашение: попасть в Канаду через США станет сложнее

Канада будет разворачивать нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через США: согласно новой договорённости, прошения о предоставлении убежища больше не будут приниматься при въезде через неофициальные пограничные переходы. В обмен на это Оттава готова принять 15 тысяч беженцев из Южной Америки.

Информация о соглашении попала в СМИ от анонимных источников среди высокопоставленных чиновников. Ожидается, что о миграционной сделке будет объявлено в пятницу до завершения визита Джо Байдена в Оттаву.

По действующим правилам, Канада не может отказывать мигрантам, попавшим в страну в обход официальных пунктов пропуска, например, по дороге Роксхэм, связывающей штат Нью-Йорк и провинцию Квебек, поскольку таким образом не работает принцип "первой безопасной страны".

По заявлению региональных властей в Монреале, на Роксхем сложилась кризисная ситуация. В прошлом году границу в этом районе пересекли 40 тысяч просителей убежища, в основном граждане Гаити, Турции, Колумбии, Чили, Пакистана и Венесуэлы.

Канадские СМИ сообщили о том, что власти нескольких американских штатов помогают мигрантам попасть в соседнюю страну, в частности, покупая им билеты на автобус.

Отмечается, что мигранты пользуются этой лазейкой и в обратном направлении: чтобы попасть из Канады в США.

Как сообщается, Джо Байден и Джастин Трюдо также обсудят военное сотрудничество, торговлю и гуманитарную ситуация на Гаити.