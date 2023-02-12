Американский истребитель сбил "неопознанный объект" в воздушном пространстве Канады

Истребитель ВВС США сбил "неопознанный объект" в небе над канадской территорией Юкон.

Приказ о его уничтожении был отдан премьер-министром Канады Джастином Трюдо после консультаций с руководством США.

Объект представлял угрозу безопасности гражданских полетов, сообщила министр обороны страны Анита Ананд.

"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. @NORADCommand (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) уничтожил объект над Юконом", - написал Трюдо в Твиттере.

Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, и F-22 успешно поразил объект, уточнил Трюдо.

"Объект летел на высоте около 12 километров, незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял угрозу безопасности гражданских полетов. Объект был сбит примерно в 160 километрах от границы с США над центральной частью Юкона", - отметила на пресс-конференции министр обороны Канады Анита Ананд.

Это уже третий сбитый объект за несколько последних дней. Неделю назад США уничтожили китайский воздушный шар. В пятницу над Аляской был сбит аэростат.