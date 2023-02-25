"Осталось определить место и время": Джо Байден готов к новым выборам

Первая леди США Джилл Байден по сути подтвердила, что нынешний глава Белого дома Джо Байден будет участвовать в выборах президента в 2024 году. В интервью АР она заявила, что, по большому счету, осталось определить только время и место заявления о начале президентской кампании.

"Он считает, что еще не закончил. Он не закончил то, что начал. И именно это важно. И я думаю, посмотрите на все, что сделал Джо, чего он добился. Я имею в виду, он вывел нас из хаоса, он сделал это. Его избрали, потому что люди хотели стабильного руководства. И я думаю, что они увидели это в Джо, они увидели его качества. Они видели его честность и принципиальность. И он начал работу, уже зная, что он хотел сделать".

Джо Байден уже стал самым старым президентом в истории США. Если он будет переизбран, в конце второго срока ему будет уже 86 лет.

Сам Байден в пятничном интервью ABC также заявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах. При этом он добавил, что, перед тем как начать кампанию, ему в ближайшее время предстоит завершить еще много дел. Он также сказал, что не считает свой возраст фактором, который может повлиять на планы по участию в выборах, но признал, что у людей есть основания ставить вопрос о возрасте американского президента.

По последним опросам, около 50 процентов демократов считают Байдена лучшим возможным кандидатом от их партии.