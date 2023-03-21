Трамп ждёт уголовных обвинений и призывает к протестам

Власти Нью-Йорка усиливают охрану у здания окружного прокурора Манхэттена, где бывшему президенту Дональду Трампу могут предъявить обвинения.

Жюри присяжных в настоящий момент рассматривает дело о возможной причастности политика к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание о предполагаемой интрижке между ними. Эти деньги, как считает следствие, незаконно компенсировались из предвыборного фонда экс-президента.

Сам Трамп факт этой связи отрицает и называет дело политически мотивированным, но тем не менее ожидает своего задержания и уже призвал своих сторонников выйти на протесты.

Мэра Нью-Йорка спросили, когда это может произойти.

Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка:

— Прокурор вынесет это решение, а мы делаем то, что делаем всегда. Мы отслеживаем комментарии в социальных сетях, а полиция Нью-Йорка выполняет свою обычную роль, следя за тем, чтобы в городе не было никаких неподобающих действий.

Дональд Трамп может стать первым экс-президентом США, которому предъявят обвинения по уголовному делу. Как заявил один из адвокатов политика Джозеф Такопин, прятаться его клиент не намерен и планирует предстать перед судом, если его туда вызовут.

При этом, как пишет Bloomberg, в случае предъявления обвинений у бывшего главы американской администрации снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас для уголовного дела, однако ввиду статуса Трамп останется под надзором приставленных к нему сотрудников Секретной службы США и не будет закован в наручники.

Порноактриса Сторми Дэниэлс Markus Schreiber/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

В центре дела — бывшая порноактриса Сторми Дэниелс, которая утверждала, что в 2006 году между ней и Трампом была связь. Следствие считает, что во время президентской кампании 2016 года адвокат политика Майкл Коэн заплатил девушке $130 тыс. из личных средств за, якобы, скрытие факта интрижки. Но прокуратура заинтересовалась другим: выплаченные средства затем были компенсированы "Организацией Трампа" (Trump Organization). В 2018 году адвокат признал в суде, что деньги на эту и еще одну выплату были взяты из средств, которые являлись незаконным вкладом в избирательную кампанию экс-президента.

В данный момент Трамп находится в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он пообещал продолжить свою кампанию, чтобы стать кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2024 года, даже если ему предъявят обвинения. И конституция США не может ему в этом помешать.