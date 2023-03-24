Гнев и непокорность: протесты во Франции становятся всё более массовыми и агрессивными

Около 150 представителей сил правопорядка получили ранения и более 170 манифестантов были задержаны в ходе очередного, 9-го по счету, дня массовых протестов против пенсионной реформы. МВД заявляет, что в акциях приняли участие более миллиона человек. Противоречат им цифры, озвученные профсоюзами, по их данным, на улицы вышли около 3,5 млн несогласных.

Ближе к ночи, как и в предыдущие дни, демонстрации переросли в погромы и стычки с полицией. Со слов министра внутренних дел Жеральда Дарманена, большая часть агрессивно настроенных протестующих — из рядов крайне левых.

Анелиз Боржес, Euronews:

— По данным профсоюзов, в этот четверг на улицы вышли около 3 миллионов человек, по данным французского правительства, протестовал миллион человек. Их подавляющее большинство протестовало против реформы пенсионной системы в этой стране. Очень спорная реформа повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет, чего не хочет подавляющее большинство людей во Франции.

Но многие протестующие также выражали свой гнев и беспокойство по поводу того, как это сделало французское правительство. Они обошли Конгресс и протолкнули эту реформу, которую многие здесь называли недемократичной.

Масла в огонь народного гнева подлил президент Эммануэль Макрон. В среду в ходе телеинтервью он встал на защиту правительства, назвав реформу необходимой, хоть и непопулярной.

В соответствии с новым законом пенсионный возраст для большинства работников составит 64 года, что по-прежнему является одним из самых низких показателей в промышленно развитых странах.

Правительство настаивает на том, что изменения необходимы для предотвращения прогнозируемой дыры в 13,5 млрд евро в пенсионной системе в 2030 году.

Но профсоюзы остаются непреклонными, они призвали к новым акциям в выходные и объявили об очередной общенациональной манифестации во вторник 28 марта.