ФОТО: Макрон "ни о чем не жалеет": возмущение и стихийные протесты после телеинтервью

Вызвавшая волну протестов пенсионная реформа во Франции обязательно случится - "до конца года". Это пообещал президент Франции Эммануэль Макрон в 35-минутном интервью на телевидении в среду. Он также сказал, что "ни о чем не жалеет", но признал, что ему не удалось убедить людей в необходимости реформы.

Реакция была незамедлительной: уже в среду днем люди вышли на улицы в знак возмущения. Вечером в нескольких городах прошли марши протеста - как и почти каждый день после принятия пенсионной реформы в минувший понедельник.

По данным полиции, в Париже собралось около 300 человек, в Лионе - 600, а в Лилле - почти 1 000. В Ренне на демонстрацию вышли разгневанные рыбаки, а в Лионе - железнодорожники.

Эти акции явно стали лишь "затравкой" перед новым, девятым днем акций против пенсионной реформы с забастовками и массовыми протестами в четверг. По всей стране власти ожидают до 800 000 демонстрантов.

На работу с демонстрантами выделено 12 000 полицейских и жандармов. Попытка президента Эммануэля Макрона сгладить остроту спора с помощью интервью не увенчалась успехом.

После этого оппозиция обвинила Макрона в высокомерии. Лоран Берже из профсоюза CFDT обвинил президента во лжи и отрицании очевидности. Филипп Мартинес из профсоюза CGT заявил: "Либо он не знает нашу (пенсионную) систему - и это плохо, - либо он издевается над нами".