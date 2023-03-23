Зеленский: "Россия ответит за каждый удар по украинским городам"

Президент Владимир Зеленский обещает ответить на каждый удар, нанесенный Россией, по украинским городам.

В среду атаке подверглись Киевская область и Запорожье. По меньшей мере 8 человек погибли, более 40 получили ранения в результате попадания ракет в жилые дома и общежитие.

По злочину рашистів в Запоріжжі, станом на 16 год. 00 хв. Всього в наслідок ракетних ударів по м. Запоріжжя вул.... Posted by Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine on Wednesday, March 22, 2023

В последние несколько дней Россия усилила обстрелы. В городе Часов Яр, который находится рядом с осажденным Бахмутом, взрывы раздаются почти непрерывно.

Через этот город на линию фронта поступает западная военная помощь, в частности тяжелая техника.

Накануне Зеленский был замечен вдали от военных и политических выступлений, позируя для селфи со всеми желающими во время остановки на заправочной станции на востоке Украины.

Ранее президент посетил прифронтовую полосу, где вручил военнослужащим, находящимся на самых ожесточенных участках боев, высшие награды страны — "Герой Украины".

Тем временем Красный Крест доставляет гуманитарную помощь в районы, расположенные вблизи восточной линии фронта, где остаются сотни мирных жителей.

Международный валютный фонд также согласовал пакет помощи Украине в размере $15,6 млрд. Этот кредит — первый, предоставленный вашингтонским кредитором Киеву.

Кредит, почти в 6 раз превышающий квоту страны, направлен на поддержку украинских властей в проведении политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, отметили в МВФ. В фонде надеются, что эти средства помогут привлечь масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины.