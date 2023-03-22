Вагнер теряет бойцов: военные контракты осужденных истекают

По данным Британской военной разведки, есть вероятность того, что российское наступление на город Бахмут теряет тот ограниченный импульс, который оно получило.

Это может происходить потому, что "некоторые подразделения российского МО были перераспределены на другие участки".

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW): "За последние несколько дней российские войска не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте или вокруг него".

Украинский Генштаб уточнил, что украинские силы отразили российские атаки в северной части Бахмута, что, вероятно, говорит о том, что российские силы концентрируют наступательные операции на северной части города.

Российские милблогеры утверждали, что боевики Группы Вагнера продолжают штурм промышленного комплекса АЗОМ на севере Бахмута и что они контролируют большую часть комплекса, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.

По оценкам министерства обороны Великобритании, в ближайшие недели Группа Вагнера может потерять большую часть своего контингента, поскольку шестимесячные военные контракты осужденных истекают.

В ежедневном обновлении разведданных говорится: тысячи осужденных Вагнера, которые были завербованы осенью 2022 года, будут помилованы и освобождены.

Хотя примерно половина завербованных заключенных, скорее всего, была убита или ранена, полученные из России данные свидетельствуют о том, что группа выполняет свое обещание освободить выживших.

Поскольку Вагнеру теперь, вероятно, запрещено вербовать новых заключенных, этот исход усугубит его кадровые проблемы. Кроме того, внезапный приток зачастую жестоких преступников с недавним и часто травмирующим боевым опытом, вероятно, станет серьезной проблемой для российского общества военного времени.

Кремль, вероятно, намеренно санкционировал обнародование превентивных помилований, чтобы побудить больше осужденных Вагнера уйти после истечения срока действия их контрактов и таким образом еще больше подорвать силу Вагнера.