Три человека погибли под Киевом в результате удара российского дрона

По меньшей мере три человека погибли в Киевской области в результате атаки дронов. По сообщениям Генштаба ВСУ, в ночь на 22 марта войска РФ нанесли массированный авиационный удар по территориям Украины с помощью беспилотников иранского производства «Shahed-136».

По предварительным данным украинского ведомства, всего на территории Украины был замечен 21 дрон, 16 из них ВСУ сбили. Власти заявили, что беспилотники были запущены из Брянской области.

Ночью в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Днепропетровской, Тернопольской, Запорожской, Донецкой и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сработала система ПВО.