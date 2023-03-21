"Победа со вкусом поражения": протестное движение во Франции не ослабевает

Победа со вкусом поражения. Примерно так описывает французская и иностранная пресса итоги голосования по вотуму недоверия в Национальном собрании. 9 голосов спасли правительство Элизабет Борн от отставки. При необходимой поддержке 287 депутатов парламента оппозиция смогла мобилизовать 278. Это только воодушевило представителей левых партий. Они предупредили, что не собираются останавливаться и будут добиваться отмены пенсионной реформы на конституциональном уровне и через референдум.

Провал вотума недоверия снова вывел на улицы французских городов протестующих. Стихийные демонстрации начинались довольно мирно.

Шола, студентка факультета политологии:

— Здесь много молодежи. Люди думают, что эта тема нас не касается, но на самом деле это не так. Если нашим бабушкам и дедушкам теперь придется работать дольше, мы знаем, что все будет еще хуже. Это путь, по которому мы идем в течение последних двадцати лет, проводя все более либеральную политику, отвечающую капитализму, в то время как молодежь решила, что важнее всего люди.

Мари, студентка факультета миграционных исследований:

— Это очень важно, потому что нас обманули, мы не видим будущего. И то маленькое будущее, которое мы могли бы видеть с социальными правами, которые у нас были раньше и теперь нарушаются, у нас отбирают. Вот почему мы здесь.

Эдгар, студент факультета социологии:

— Именно радикальный характер этого движения может изменить ситуацию, Макрон пробил брешь, которая не готова закрываться.

С наступлением ночи протесты становились все более агрессивными. Опрокинутые и сожженные мусорные баки, баррикады, метание камней в полицию и дымовые шашки привели к стычкам с силами правопорядка. В Париже были задержаны более 170 человек.

Даже после принятия резонансной реформы протестное движение вряд ли ослабеет: на четверг запланированы крупномасштабная забастовка и манифестации во всех крупных городах.