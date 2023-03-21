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мир

Уголовные дела против сотрудников "Мемориала"

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 Андрей Позняков
Офис общества "Мемориал" в Москве
Офис общества "Мемориал" в Москве   -  Авторское право  AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Следственный комитет России завёл уголовные дела против сотрудников ликвидированного общества «Мемориал». Во вторник утром правоохранители пришли к ним с обысками в рамках дела о реабилитации нацизма. Обвиняемым по этой статье грозит до пяти лет заключения.

По данным «Медиазоны», основанием для разбирательства стало включение трёх осуждённых за пособничество нацистам в базу «Жертв политического террора в СССР» – в ней уже более 4 млн имён.

«Мемориал» занимался увековечиванием памяти репрессированных и неоднократно сталкивался с такими претензиями, в том числе со стороны Владимира Путина. В историческом обществе подчеркивали, что собирают информацию в базу данных из книг памяти, отбирая людей по признакам, указанным в законе. При этом не всегда в источниках находилось достаточно информации о сути дела.

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, как сообщают в организации, стал фигурантом уголовного дела о повторной дискредитации вооружённых сил России. Что стал основанием для этого расследования, не уточняется.