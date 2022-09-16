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Россия

Российские власти снова оказывают давление на "Новую газету" и "Мемориал"

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 euronews
Бумажная версия "Новой газеты" не выходит с марта 2022 года, теперь власти намерены запретить и онлайн-версию издания.
Бумажная версия "Новой газеты" не выходит с марта 2022 года, теперь власти намерены запретить и онлайн-версию издания.   -   Авторское право  Photo by brotiN biswaS

"Международный Мемориал" сообщил о попытке захвата здания офиса на Каретном ряду в Москве, которое находилось в его собственности с 2005 года. Об этом говорится на сайте и в соцсетях организации.

Как пишет Медиа-зона, исполнительный директор "Международного Мемориала" Елена Жемкова и исполнительный директор НИПЦ "Мемориал" Борис Беленкин 12 сентября получили повестки в Тверской районный суд Москвы по делу о "признании сделок [о приобретении недвижимости в 2005 году] недействительными" и передаче имущества в казну.

Через два дня суд наложил арест на личные счета Жемковой и Беленкина и распорядился арестовать счета и имущество НИПЦ "Мемориал" на сумму иска.

В тот же день Роскомнадзор сообщил, что вынес редакции и учредителю "Новой газеты" второе письменное предупреждение за (якобы) "упоминание НКО-иноагента без маркировки".

Первое предупреждение "Новой газете" Роскомнадзор вынес 22 марта. По сообщению ТАСС, Роскомнадзор также связывал первое предупреждение с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом.

Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ. "Новая газета", бумажная версия которой не выходит с марта 2022 года, оказалась под угрозой закрытия интернет-версии издания.