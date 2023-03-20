Вотум недоверия правительству Франции: оппозиции не хватает голосов

Сразу два вотума недоверия правительству Франции во главе с Элизабет Борн будут поставлены на голосование в понедельник во второй половине дня в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Первый проект резолюции внесла партия "Национальное объединение" во главе с лидером фракции в парламенте Марин Ле Пен. При этом она заявила, что депутаты ее партии готовы проголосовать за аналогичный проект межпартийной группы LIOT (аббревиатура слов "Свободы", "Независимость", "Заморские территории"), представляющей избирателей за пределами материковой части Франции. Также их готовы поддержать парламентарии коалиции левых и зеленых "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) Жан-Люка Меланшона.

Для принятия вотума недоверия необходимы голоса 287 депутатов ассамблеи. На текущий момент LIOT насчитывает в составе 20 участников, NUPES — 149, "Национальное объединение" — 88. Итого только 257 потенциальных голосов.

Главная интрига — поддержат ли вотум недоверия депутаты из праволиберальной партии "Республиканцы" — их 61. Ранее председатель партии Эрик Сьотти заявил, что они не поддержат ни один вотум недоверия. В ночь с субботы на воскресенье неизвестные разгромили в Ницце рабочие апартаменты лидера "Республиканцев". При этом несколько депутатов партии выразили желание проголосовать за проект межпартийной группы LIOT.

За время своих полномочий правительство Борн, находящееся у власти с мая 2022 года, пережило уже 14 голосований в парламенте об объявлении ему недоверия. Ни одно из них не увенчалось успехом для оппозиции.

При этом за всю историю Пятой республики (с 1958 года) лишь один вотум недоверия привел к отставке правительства. 5 октября 1962 года депутаты, выступавшие против процедуры избрания главы государства прямым голосованием, собрали вокруг себя необходимое количество коллег и добились отставки кабмина во главе с Жоржем Помпиду.

16 марта правительство Франции, воспользовавшись статьей 49.3 Конституции, одобрила пенсионную реформу в обход голосования в парламенте. Что только усилило протестное движение. Профсоюзы призвали продолжать забастовки и выходить на манифестации. В выходные в разных городах прошли стихийные демонстрации, закончившиеся стычками с полицией и погромами.

При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова резко осудила действия французских сил правопорядка при разгоне манифестантов. По ее словам, "протесты закономерны: ведь реформа серьезно затрагивает социальные права миллионов трудящихся".