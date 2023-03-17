Можно ли изменить пенсионную схему для французских сенаторов?

В последние недели план пенсионной реформы был постоянной темой дебатов во Франции.

В стране действуют 42 различных специальных пенсионных схемы (например, одна - для государственных служащих, совсем другая - для работников парижского метро).

Реформа направлена на то, чтобы избавиться от большинства этих схем специальных пенсионных льгот и объединить в правах всех работников страны.

Но есть один специальный индивидуальный пенсионный план, который не собираются отменять, и именно он был горячей темой во французских СМИ. Речь идёт об очень щедром пенсионном плане для сенаторов.

Отработав шестилетний срок, сенаторы получают пенсию в размере 2200 евро в месяц после уплаты налогов.

Но поскольку большинство выборных должностных лиц служат несколько сроков, средняя пенсия сенаторов, по данным газеты Libération, составляет около 3856 евро нетто.

Для сравнения, депутаты Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента, могут получить 685 евро после вычета налогов, если они отработают свой 5-летний мандат. А если отработают 2 срока (10 лет), то имеют право на получение пенсии в размере 1368 евро нетто, что эквивалентно той сумме, на которую может рассчитывать остальные французы лишь в том случае, если проработают 40 полных лет. (Напомним: средняя пенсия во Франции составляет около 1400 евро нетто).

Вот почему многие критикуют Сенат за то, что он не внёс поправки в свой собственный пенсионный план. Сенаторы оправдывают свою схему, подчёркивая, что она автономна и не зависит от государственного финансирования, в отличие от других специальных пенсионных фондов. Их выход на пенсию финансируется за счет взносов на социальное обеспечение сенаторов и других сотрудников Верхней палаты, а также самого Сената. Кроме того, эти взносы инвестируются в финансовые активы для внесения вклада в пенсионный план.

Во Франции и работник, и работодатель должны делать взносы в пенсионный план.

В частном секторе работодатели вносят около 16%. Национальное собрание отчисляет 22% в пенсионный план депутатов, но Сенат щедрее всех: он отчисляет 30%.

При этом Сенат финансируется государством, следовательно, эти отчисления делаются в том числе и за счет государственного финансирования, так что это не совсем верно то, что пенсионный план сенаторов финансово независим.

Так как же можно изменить этот пенсионный план? В силу разделения власти только канцелярия Сената может принять решение об этом. Судите сами, возможно ли такое.