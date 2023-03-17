Пенсионная реформа во Франции: оппозиция собирается выдвинуть вотум недоверия правительству

Пенсионная реформа во Франции: оппозиция собирается выдвинуть вотум недоверия правительствуКомментарии
Тысячи французов вышли на улицы в знак протеста против принятия в обход голосования в парламенте резонансной пенсионной реформы. Демонстрации вылились в погромы, столкновения с полицией и массовые задержания.
Ранее правительство Элизабет Борн сделало выбор в пользу статьи 49.3 Конституции. Эта процедура, задействованная в 100-й раз в истории Пятой республики, позволяет принять текст без голосования в Ассамблее. Отменить решение правительства может только вотум недоверия.
Он должен быть внесен менее чем через двадцать четыре часа после вступления в силу статьи 49.3. То есть, до середины дня пятницы.
Оппозиция уже заявила, что намерена выдвинуть вотум недоверия. Хотя абсолютное большинство в 289 депутатов, необходимое для свержения правительства, кажется труднодостижимым.
Профсоюзы призывают продолжать забастовки и демонстрации.