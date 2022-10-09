Крымский мост после взрыва: движение частично восстановлено

Власти аннексированного Крыма заявляют о восстановлении автомобильного движения на неповрежденной ветке Керченского моста. По железнодорожному полотну прошел пассажирский поезд сообщением Симферополь-Москва.

Накануне мост частично обрушился в результате взрыва и сильного пожара. В своем традиционном вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать ситуацию напрямую: "Был неплохой и в основном солнечный день на территории нашей страны, около 20 градусов Цельсия и солнечно. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее — солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории, в том числе и в Крыму", — сказал президент.

На опубликованных спутниковых снимках видны повреждения на Крымском мосту после взрыва: обрушились два пролета автомобильной части моста.

Власти РФ утверждают. что произошел подрыв грузовика, в результате чего загорелись цистерны с дизельным топливом соседнего грузового поезда. Подтверждена смерть трех человек.

Керченский мост, который сегодня служит путем снабжения российской армии на юге Украины, был построен после аннексии Крыма в 2014 году и открыт в мае 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с произошедшим и издал указ, возлагающий на ФСБ полномочия по обеспечению безопасности моста.