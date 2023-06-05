Российский флот проводит учения на Балтике

Euronews

Россия проводит военные маневры в Балтийском море и в акватории Японского. Задействованы десятки кораблей и тысячи моряков. Военные стран НАТО проходят совместную подготовку в Румынии.

Российский военно-морской флот играет мускулами в Балтийском море, в котором все больше доминируют страны НАТО. Минобороны России опубликовало кадры начала "оперативных учений группировок Балтийского флота в акватории Балтийского моря". В манёврах принимают участие 40 боевых кораблей и более 3500 военнослужащих.

Москва также сообщила, что ее ВМФ проводит учения и в акватории Японского моря, куда направлены корабли, пришедшие с Охотской военно-морской базы на Дальнем Востоке России. Здесь силы больше: 60 боевых кораблей и кораблей снабжения и более 11 000 военнослужащих.

НАТО не отстает в этом сценарии роста напряженности с Россией из-за войны в Украине. Более 10 000 солдат из 14 стран-союзников проходят совместную подготовку в Румынии. Две из них, Молдова и Грузия, не являются членами НАТО , но имеют напряженные отношения с Россией.