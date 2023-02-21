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Южная Африка

У берегов южной Африки проходят совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая

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 Euronews
Лодка с украинским флагом на фоне фрегата "Адмирал Горшков" в порту Кейптауна, ЮАР
Лодка с украинским флагом на фоне фрегата "Адмирал Горшков" в порту Кейптауна, ЮАР   -  Авторское право  Nardus Engelbrecht/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

"Мози-2", под таким кодовым названием у южных берегов Африки проходят совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая.

Россия представлена на учениях недавно вышедшим на боевую службу фрегатом "Адмирал Горшков" и средним морским танкером "Кама". Китай - эсминцем, фрегатом и вспомогательным кораблем, ЮАР - одним фрегатом и двумя вспомогательными кораблями. 

Маневры продлятся до 28 февраля. Их целью был назван "обмен оперативными навыками и знаниями", а также укрепление отношений между странами. 

Хуань Чжунсинь, командир 42-го эскортного соединения ВМС Китая:

— Совместные военно-морские учения Китая, России и ЮАР богаты по содержанию, включая десяток тем, таких как борьба с пиратством, противовоздушная оборона и посадка вертолетов на корабли друг друга. Совместные учения, несомненно, помогут трем сторонам углубить взаимное доверие, еще больше продвинуть сотрудничество в сфере безопасности, улучшить свои возможности по совместному поддержанию безопасности на море и внести еще больший вклад в дело мира во всем мире.

Ожидается, что 22 февраля корабли выйдут в открытый океан для отработки элементов различных морских операций. 

Нынешние трехсторонние учения ЮАР, России и Китая — вторые по счету. Предыдущие состоялись в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана.