Лига чемпионов: "Реал Мадрид" и "Наполи" прошли в 1/4 финала

Мадридский "Реал" превратил ответный матч против "Ливерпуля" в формальность, доказав, что забронировал себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов еще в первой игре, обыграв англичан со счетом 5:2.

На домашнем матче в среду единственным голом отметился Карим Бензема. Этого оказалось достаточно, чтобы погасить последние надежды "красных", которые, по словам их тренера Юргена Клоппа, были явно ниже своих соперников.

Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля":

— Реал Мадрид" на протяжении всего матча был командой, которая контролировала игру. У них было больше шансов. Алиссону пришлось сделать два сенсационных сейва, чтобы удержать нас в игре. Если ты хочешь пройти дальше, нужно быть незаурядным. Если ты хочешь выиграть игру, ты должен быть действительно хорош. И опять же, Мадрид был лучше, и поэтому правильная команда прошла в следующий раунд.

В другом матче "Наполи" также без особых проблем обыграл "Франкфурт" со счетом 3:0.

После победы со счетом 2:0 в первом матче, благодаря дублю Виктора Осимхена и пенальти Петра Зелиньского у себя дома, "Наполи" впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Таким образом сразу три итальянских клуба вошли в восьмерку сильнейших впервые с 2006 года.