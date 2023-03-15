Лига чемпионов: пента-трик от Эрлинга Холанда и выход "Милана" в 1/4 финала впервые с 2011 года

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 7:0 благодаря пента-трику Эрлинга Холанда.

Норвежец стал вторым после Лионеля Месси игроком в истории Лиги чемпионов, который сумел забить пять мячей в матче плей-офф, также онустановил новый рекорд для "Манчестер Сити" по количеству мячей за сезон. Прежний рекорд в 38 голов принадлежал Томми Джонсону и был установлен в сезоне 1928/1929.

С 33 голами в Лиге чемпионов Холанд уже превзошел таких игроков, как Арьен Роббен, Уэйн Руни и Самуэль Это'О.

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити":

— Проблема с этим парнем (Эрлингом Холандом) в том, что если мы не забиваем два или три гола, (его) будут критиковать до конца карьеры, и это реальность. Но да, я уже много раз говорил, что он очень веселый парень, в раздевалке он всегда в отличном настроении. И это подарок для всех нас. Он отличный боец. Его присутствие всегда заметно... И да, он забил пять голов, а это не так просто.

В другом матче "Интер" и "Порту" разошлись миром, так и не забив голов.

Португальцы завершили матч в меньшинстве, защитник Пепе получил вторую желтую карточку и был удален с поля на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

По итогу в четвертьфинал впервые с 2011 года проходят миланцы, благодаря единственному забитому мячу в первой игре.