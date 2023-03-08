"Челси" и "Бенфика" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" сумел реабилитироваться за обидное поражение в Дортмунде три недели назад. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов англичане обыграли "Боруссию" со счетом 2:0 и пробились в восьмерку лучших.

Рахим Стерлинг открыл счет на 43-й минуте, второй мяч на счету Кая Хаверца (53) — немец со второй попытки реализовал пенальти.

В первом матче "Боруссия" победила со счетом 1:0. Автор единственного гола форвард Карим Адейеми из-за травмы пропустил ответный матч. К тому же у дортмундцев произошла вынужденная замена вратаря, и вместо первого номера Грегора Кобеля ворота защищал никогда не выступавший на столь высоком уровне Александр Майер.

Вот как прокомментировал первую в истории победу над "Боруссией" наставник "Челси" Грэм Поттер:

— Моя работа заключается в том, чтобы помочь команде, помочь игрокам, подготовить команду как можно лучше и поддержать их. Игроки тоже переживали. Никого не устраивало то, что мы имели. Поэтому сегодняшний день был важен для нас. Мы хотели добиться прогресса, мы его добились, и мы счастливы.

В другом матче португальская "Бенфика" поставила жирную точку в противостоянии с "Брюгге", разгромив бельгийцев со счетом 5:1. Дублем отметился нападающий Гонсалу Рамуш. По голу на счету Рафы Силвы, Жоау Мариу и Давида Нереса.

Своих соперников по 1/4 финала "Челси" и "Бенфика" узнают позже, жеребьевка пройдет 17 марта. Первые матчи намечена на 11 и 12 апреля.