Лига чемпионов: "Бавария" обыграла ПСЖ, "Милан" впервые за 11 лет в четвертьфинале

Лига чемпионов: "Бавария" обыграла ПСЖ, "Милан" впервые за 11 лет в четвертьфиналеКомментарии
"Пари Сен-Жермен" не удалось сломить сопротивление мюнхенской "Баварии", и французы второй год подряд не выходят в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Немцы забили два безответных мяча: на 61-й минуте, воспользовавшись ошибкой полузащитника парижан Марко Верратти в своей штрафной, открыл счет форвард "Баварии" Эрик-Максим Шупо-Мотинг. На 89-й минуте Серж Гнабри удвоил преимущество мюнхенцев.
Немцы доминировали на протяжении всего матча, и переломить ход встречи подопечным Кристофа Гальтье так и не удалось.
В другом матче "Тоттенхэму" также не удалось забить голов в игре с "Миланом".
Чемпион Италии, который дома обыграл англичан — 1:0, ответную встречу в Лондоне в численном большинстве свел вничью — 0:0.
Несмотря на отсутствие явных моментов по ходу встречи, у Гарри Кейна была возможность перевести матч в дополнительное время, но эффектно забить головой ему помешал вернувшийся после травмы голкипер "Милана" Майк Меньян. Итальянцы удержали преимущество и впервые за 11 лет вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.