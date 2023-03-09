Лига чемпионов: "Бавария" обыграла ПСЖ, "Милан" впервые за 11 лет в четвертьфинале

"Пари Сен-Жермен" не удалось сломить сопротивление мюнхенской "Баварии", и французы второй год подряд не выходят в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Немцы забили два безответных мяча: на 61-й минуте, воспользовавшись ошибкой полузащитника парижан Марко Верратти в своей штрафной, открыл счет форвард "Баварии" Эрик-Максим Шупо-Мотинг. На 89-й минуте Серж Гнабри удвоил преимущество мюнхенцев.

Немцы доминировали на протяжении всего матча, и переломить ход встречи подопечным Кристофа Гальтье так и не удалось.

Если мы только чемпионы, как вы говорите, был ли это плохой сезон? Конечно, было много ожиданий в Лиге чемпионов. Что нормально, когда вы "Пари Сен-Жермен" — ожиданий много. Я очень сожалею о том, что мы не боролись изо всех сил в этом двойном противостоянии Кристоф Гальтье главный тренер ПСЖ

В другом матче "Тоттенхэму" также не удалось забить голов в игре с "Миланом".

Чемпион Италии, который дома обыграл англичан — 1:0, ответную встречу в Лондоне в численном большинстве свел вничью — 0:0.

Несмотря на отсутствие явных моментов по ходу встречи, у Гарри Кейна была возможность перевести матч в дополнительное время, но эффектно забить головой ему помешал вернувшийся после травмы голкипер "Милана" Майк Меньян. Итальянцы удержали преимущество и впервые за 11 лет вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.