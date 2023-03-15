Эстония: российский самолет встретили и сопроводили

Еще один авиа-инцидент в весьма чувствительный момент в отношениях России и НАТО... Во вторник истребители ВВС Британии и ФРГ перехватили российский самолет-заправщик вблизи эстонской границы. Самолет не вышел на связь с наземными службами, и его сопровождали в течение нескольких минут, пока он не покинул район. Британские и немецкие летчики участвуют в патрулировании воздушного пространства Прибалтики в рамках поставленных НАТО задач.

Полковник Янек Лехисте, начальник штаба ВВС Эстонии:

"Вблизи нашей границы произошли определенные изменения в характере движения. Во-первых, снизилась активность боевых самолетов в непосредственной близости от наших границ, поскольку большинство из них, вероятно, принимают активное участие в войне в Украине. В то же время увеличилось количество полетов различных российских транспортных самолетов в Калининград и обратно."

Этот эпизод произошел на следующий день после столкновения российского истребителя и американского беспилотника в Черном море вблизи Крыма. Беспилотник потерял управление и упал в море, а Россия и США выступили со взаимными обвинениями.