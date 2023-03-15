"Алмазы Ди Каприо" – шанс для вымирающей испанской глубинки

Строительные краны на пустыре – символ новой эпохи для небольшого города Трухильо в испанской провинции Эстремадура. Многие жители не могут поверить, что здесь, на периферии, в сердце т.н. "опустевшей Испании", страдающей от оттока населения, реализуется масштабный проект на 670 миллионов евро.

"Сколько всего нам обещали за последние годы, но ничего не было сделано", – говорит мэр-социалист Трухильо Хосе Антонио Редондо. В комментарии Euronews градоначальник отметил, что сейчас муниципалитет "оживает", а местные с интересом наблюдают за стройкой, которая продлится до 2024 года,

В начале марта здесь был заложен первый камень в фундамент завода по производству синтетических алмазов. Фабрикой будет управлять американский стартап Diamond Foundry, основным акционером которой в 2015 году стал Леонардо Ди Каприо.

Несмотря на то, что Трухильо часто представляют как "самый красивый город" в провинции Касерес, здесь много пустующей недвижимости, а на балконах домов всё чаще появляются таблички "сдаётся".

В 1950-х годах в этом муниципалитете проживало более 14 000 человек. Однако с годами численность населения сокращалась, и сейчас, по данным Национального института статистики Испании, Трухильо насчитывает менее 9 000 жителей.

По словам мэра, невозможно поддерживать численность населения в этих районах, где работа есть только в гостиничном бизнесе или сельском хозяйстве.

Plaza Mayor, Трухильо, Испания. Municipio de Trujillo

ВЫРАЩИВАНИЕ "СОЛНЕЧНЫХ" БРИЛЛИАНТОВ

Солнца и качества местного камня оказалось достаточно, чтобы калифорнийская компания инвестировала в Трухильо. Идея заключается в том, чтобы выращивать в лаборатории синтетические алмазы для промышленных нужд и ювелирного рынка. Полупроводниковые свойства алмазов используются, в частности, для производства мобильных телефонов и автомобильных аккумуляторов.

Алмазы создаются благодаря плазменным реакторам, имитирующим естественный процесс. Производство полностью опирается на водород и солнечную энергию, и если в естественных условиях камню требуются тысячи лет, чтобы обрести свои свойства, то синтетические алмазы могут быть получены за неделю.

Помимо Трухильо рассматривались локации в Китае и Объединённых Арабских Эмиратах, но в пользу испанской глубинки сыграли два фактора – разумные цены на возобновляемые источники энергии и стабильность внутреннего рынка в королевстве.

"ВСЕ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫ"

При выходе на полную мощность в Трухильо откроется тысяча рабочих мест, в мэрии говорят о "спасении" города. По словам Хосе Антонио Редондо, уровень безработицы здесь "немного выше среднего" и превышает 10%.

Вот что рассказал Euronews местный житель Исидро: "Здорово, что строится завод, мы все очень рады. С каждым годом в Трухильо остается всё меньше людей, молодёжь уже не хочет работать в общепите, поэтому многие уезжают".

Мария Эстер, владелица магазина одежды, смотрит в будущее с оптимизмом: "Все очень счастливы, ждут, когда начнётся фабрика заработает, ждут результатов".

Первоначальные инвестиции составили 245 миллионов евро, почти половину из этом суммы (120 миллионов) выделил Фонд поддержки производственных промышленных инвестиций под эгидой Министерства промышленности Испании, который поощряет развитие региональных проектов.

В Diamond Foundry заявили, что намерены вложить в проект в Трухильо не менее 670 миллионов евро.

Леонардо Ди Каприо на мировой премьере фильма "Не смотрите наверх", Jazz at Lincoln Center, Нью-Йорк, 5 декабря 2021 года. Evan Agostini/2021 Invision

ШАНС ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ "ОПУСТЕВШЕЙ" ИСПАНИИ

Переговоры о строительстве завода в Трухильо продолжались более двух лет.

"Переговоры были изнурительными, нам пришлось преодолеть огромные препятствия. Над нами постоянно висел дамоклов меч, мы боялись, что проект может рухнуть в любой момент", – вспоминает мэр.

Теперь, когда муниципалитету удалось заключить сделку, и строительство началось, горожане с нетерпением ждут роста экономической активности.

"Для многих открываются прекрасные возможности. Подрядчики и компании-партнёры смогут обеспечить работой выпускников регионального университета", – говорит Редондо.

Тот факт, что проект связан с Леонардо Ди Каприо, также вызывает интерес у туристов. Многие спрашивают, собирается ли голливудский актёр посетить фабрику. Убеждённый защитник окружающей среды Ди Каприо стал инвестором Diamond Foundry после съёмок в фильме "Кровавый алмаз" (2006), где одного из главных героев принуждают работать на алмазных приисках.

Действие фильма происходит во время кровопролитной гражданской войны в Сьерра-Леоне в 1999 году. Повстанцы организуют незаконный сбыт драгоценных камней для финансирования военных действий. Именно роль контрабандиста Дэнни Арчера пробудила интерес кинозвезды к моральным и экологическим вопросам, связанным с добычей алмазов.

В Трухильо многие надеются, что выращенные устойчивым способом "бриллианты Ди Каприо" обеспечат городу лучшее будущее.