Португальцы едут за покупками в Испанию

Поездки за покупками в Испанию всегда были популярны среди португальцев, живущих недалеко от границы.

Однако после решения Мадрида отменить НДС на базовые продукты питания из-за резкого роста цен, всё больше жителей Португалии предпочитают испанские супермаркеты.

"Некоторые товары гораздо дешевле, чем у нас. В Португалии несмотря на помощь со стороны государства стоимость товаров осталась прежней", - говорит Вероника Гарсия, жительница города Шавиш, который расположен в нескольких километрах от испанской границы.

По словам женщины, благодаря покупке продуктов в соседней стране её семья, состоящая из пяти человек, экономит около 200-300 евро в месяц.

В Испании с первого января на полгода отменён налог на добавленную стоимость на хлеб, молоко, сыр, яйца, фрукты, овощи и крупы, а также снижен НДС на оливковое масло и макароны.

Еще один житель Шавиша Педро Силва рассказал, что ездит за границу за бензином, крупами, кукурузными хлопьями и мясом.

_"Тут дешевле._Хлопья для завтрака, например, стоят вполовину меньше", - говорит Силва.

По данным Евростата, в Испании в декабре была зафиксирована самая низкая в годовом выражении инфляция в еврозоне - всего 5,5%. В Португалии цены в декабре выросли на 9,8%.

Самой высокой в зоне евро инфляция была в трех балтийских государствах - Латвии (20,7%), Литве (20%) и Эстонии (17,5%).