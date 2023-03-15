ФОТО: 12 лет разрушительной гражданской войны в Сирии

Двенадцать лет назад по всей Сирии начались акции протеста после ареста и пыток группы мальчиков-подростков в южном городе Дераа всего несколькими днями ранее.

Последовали жестокие репрессии со стороны правительства в Дамаске, которые быстро переросли в сирийскую гражданскую войну. Ее последствия иначе как катастрофическими назвать нельзя - и ситуация может только ухудшиться.

По данным Организации Объединенных Наций, погибло около 1,5% довоенного населения страны.

Вот лишь некоторые из людей и мест, пострадавших от разрушительного конфликта.

** Мужчина на улице в Алеппо**

Мужчина, покрытый пылью, сидит на улице в Алеппо в 2017 году. AFP

Алеппо - один из самых пострадавших за войну городов: в результате четырехлетней битвы за город большая его часть была полностью разрушена. По данным ООН, в этом городе также зафиксирован самый высокий уровень смертности в ходе войны: с 2011 по 2021 год погибло более 51 000 мирных жителей.

** Мальчик на заднем сиденье машины скорой помощи**

Омран, четырехлетний сирийский мальчик, покрытый пылью и кровью, в машине скорой помощи. HO/AFP

В 2016 году пятилетний Омран Дакниш был снят на заднем сиденье машины скорой помощи после того, как в результате авиаудара погиб его брат. Изображение ошеломленного маленького мальчика, залитого кровью, быстро стало символом миллионов мирных жителей, пострадавших от гражданской войны в Сирии.

На сегодняшний день в ходе конфликта погибло более 27 000 детей.

** Средневековый базар опустел**

Слева - средневековый базар в старом городе Алеппо в апреле 2021 года, затем тот же базар шесть месяцев спустя. AFP

Алеппо - один из старейших непрерывно населенных городов мира, и большая часть его архитектуры имеет многовековую историю.

По данным ЮНЕСКО, во время боев за город было серьезно повреждено не менее 60% его Старого города - в том числе и исторический рынок, который с тех пор был частично восстановлен.

** Древний минарет в руинах**

Слева - минарет древней мечети Омейядов в Алеппо 16 апреля 2013 года. И тот же минарет после того, как он был разрушен восемь дней спустя. AFP

Мечеть Омейядов, построенная в 11 веке, также была частично разрушена в ходе боевых действий.

В 2013 году ее минарет превратился в груду камня.

** Ребенка извлекают из-под обломков**

Волонтеры Гражданской обороны Сирии эвакуируют ребенка из разрушенного здания после авиаудара. AFP

Силы Гражданской обороны Сирии - известные как "Белые каски" - стали одним из главных символов сопротивления во время гражданской войны. Группа добровольцев спасла бесчисленное количество людей, оказавшихся в тяжелейших ситуациях.

Группа действует в районах страны, контролируемых оппозицией, и за свою работу на местах была номинирована на Нобелевскую премию мира.

** Боец оппозиции в Идлибе**

Боец сирийских повстанцев во время боевой подготовки в неизвестном месте на севере провинции Идлиб в 2016 году. AFP

Россия является одним из главных сторонников правительства Башара аль-Асада. И она оказывает военную помощь в нападении на оппозиционные группы и районы, удерживаемые повстанцами.

На этой фотографии 2018 года боец участвует в боевой подготовке в неизвестном месте в провинции Идлиб для отражения наступления российских и сирийских правительственных сил.

** Горе сестры**

Сестра Мохаммеда Исмаила, погибшего в одном из трех взрывов автомобилей смертников, ответственность за которые взяла на себя группировка "Исламское государство" AFP

Так называемое "Исламское государство" возникло в самом начале боевых действий в Сирии. Оно совершало бесчисленные акты насилия и зверства в контролируемых им регионах, пока его самопровозглашенный халифат не был уничтожен в 2019 году.

Мохаммед Исмаил был одной из жертв группировки. В 2015 году он был убит в результате серии взрывов автомобилей смертников в Таль Тамре, городе с курдским большинством населения в северо-восточной провинции Хасаке Сирии.