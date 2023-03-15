ФОТО: 12 лет разрушительной гражданской войны в Сирии

ФОТО: 12 лет разрушительной гражданской войны в СирииКомментарии
Двенадцать лет назад по всей Сирии начались акции протеста после ареста и пыток группы мальчиков-подростков в южном городе Дераа всего несколькими днями ранее.
Последовали жестокие репрессии со стороны правительства в Дамаске, которые быстро переросли в сирийскую гражданскую войну. Ее последствия иначе как катастрофическими назвать нельзя - и ситуация может только ухудшиться.
По данным Организации Объединенных Наций, погибло около 1,5% довоенного населения страны.
Вот лишь некоторые из людей и мест, пострадавших от разрушительного конфликта.
** Мужчина на улице в Алеппо**
Алеппо - один из самых пострадавших за войну городов: в результате четырехлетней битвы за город большая его часть была полностью разрушена. По данным ООН, в этом городе также зафиксирован самый высокий уровень смертности в ходе войны: с 2011 по 2021 год погибло более 51 000 мирных жителей.
** Мальчик на заднем сиденье машины скорой помощи**
В 2016 году пятилетний Омран Дакниш был снят на заднем сиденье машины скорой помощи после того, как в результате авиаудара погиб его брат. Изображение ошеломленного маленького мальчика, залитого кровью, быстро стало символом миллионов мирных жителей, пострадавших от гражданской войны в Сирии.
На сегодняшний день в ходе конфликта погибло более 27 000 детей.
** Средневековый базар опустел**
Алеппо - один из старейших непрерывно населенных городов мира, и большая часть его архитектуры имеет многовековую историю.
По данным ЮНЕСКО, во время боев за город было серьезно повреждено не менее 60% его Старого города - в том числе и исторический рынок, который с тех пор был частично восстановлен.
** Древний минарет в руинах**
Мечеть Омейядов, построенная в 11 веке, также была частично разрушена в ходе боевых действий.
В 2013 году ее минарет превратился в груду камня.
** Ребенка извлекают из-под обломков**
Силы Гражданской обороны Сирии - известные как "Белые каски" - стали одним из главных символов сопротивления во время гражданской войны. Группа добровольцев спасла бесчисленное количество людей, оказавшихся в тяжелейших ситуациях.
Группа действует в районах страны, контролируемых оппозицией, и за свою работу на местах была номинирована на Нобелевскую премию мира.
** Боец оппозиции в Идлибе**
Россия является одним из главных сторонников правительства Башара аль-Асада. И она оказывает военную помощь в нападении на оппозиционные группы и районы, удерживаемые повстанцами.
На этой фотографии 2018 года боец участвует в боевой подготовке в неизвестном месте в провинции Идлиб для отражения наступления российских и сирийских правительственных сил.
** Горе сестры**
Так называемое "Исламское государство" возникло в самом начале боевых действий в Сирии. Оно совершало бесчисленные акты насилия и зверства в контролируемых им регионах, пока его самопровозглашенный халифат не был уничтожен в 2019 году.
Мохаммед Исмаил был одной из жертв группировки. В 2015 году он был убит в результате серии взрывов автомобилей смертников в Таль Тамре, городе с курдским большинством населения в северо-восточной провинции Хасаке Сирии.