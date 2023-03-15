У Лувра установили копию карцера, в котором регулярно содержится Навальный

У Лувра установили копию карцера, в котором регулярно содержится НавальныйКомментарии
Euronews
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Возле парижского Лувра установлена копия бетонного карцера, в который регулярно помещают Алексея Навального. В камере воссозданы условия, в которых время от времени содержится оппозиционный политик в исправительной колонии во Владимирской области — тюрьма внутри тюрьмы.
Навальный провел в штрафном изоляторе более 100 дней из последних шести месяцев. Его команда создала эту инсталляцию, чтобы привлечь внимание общественности к, по их словам, пыточным условиям, в которых он вынужден находиться.