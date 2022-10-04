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Россия

"Спящее большинство очнулось": соратники Навального возобновляют работу "Штабов"

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 Euronews
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Алексей Навальный отбывает длительный срок в колонии строгого режима
Алексей Навальный отбывает длительный срок в колонии строгого режима   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Иван Жданов, бывший директор ФБК:

"Это уникальная ситуация, такого не было ни разу за последние годы. Спящее большинство очнулось, Путин его сам разбудил. И поэтому нам надо действовать прямо сейчас. Может быть, завтра будет уже поздно. Именно поэтому штабы Навального возобновляют работу".

Соратники Алексея Навального объявили, что возобновляют деятельность сети региональных штабов, закрытых летом прошлого года. Они заявили СМИ, что выстраивают структуру заново, и бывшие сотрудники "Штабов" могут не иметь к новой организации никакого отношения. Присоединившимся обещают сохранять анонимность.

Сами Иван Жданов и Леонид Волков находятся сейчас за границей.

Алексей Навальный в марте этого года был осуждён на 9 лет колонии строгого режима.

В апреле 2021-го прокуратура приостановила работу "Штабов", а в июне назвала "экстремистскими" связанные с Навальным организации: "Штабы", Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан.

За сотрудничество с этими структурами в России может грозить длительный тюремный срок.