Против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело

Против оппозиционера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщил сам политик в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм.

"Я - гений преступного мира. Профессор Мориарти нервно курит в стороне. Вы все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления. Хорошо, что СК проявил бдительность и ничего не проморгал", - пишет Навальный.

По словам оппозиционера, он получил официальное уведомление, что против него возбуждено новое уголовное дело в связи с тем, что находясь в тюрьме, он "пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм".

"Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", - пишет политик.

В настоящее время Алексей Навальный отбывает срок в колонии №6 в Мелехово Владимирская области. Он был лишен свободы сразу после возвращения в Россию в январе 2021 года.

Два дня назад кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду, по которому оппозиционер получил девять лет колонии строгого режима. Политик вину не признал. По словам Навального, вменяемые ему действия представляют собой нормальную политическую деятельность.

Ровно год назад, 20 октября, Европарламент присудил Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".