Минобороны Украины: "Российская армия несет ощутимые потери в Бахмуте"

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться к центральным районам Бахмута, сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

По его словам, российская армия несет в боях за город "ощутимые потери".

Глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в воскресенье признал, что обстановка в этом районе "очень тяжелая".

"На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая, противник грызется за каждый метр и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед", - цитирует Пригожина ТАСС.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в опубликованном в понедельник интервью испанской газете "Паис" сказала, что в Бахмуте остаются гражданские лица. По ее информации, их около тысячи. По данным на 1 января 2022 года, в городе проживало более 70 тысяч человек.

Массированные обстрелы Бахмута начались в середине мая 2022 года, затем последовала серия боёв за контроль над дорогами в этом районе. Днём начала штурма города считается 1 августа.