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мир

"Бунт вкладчиков" в Ливане

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 Андрей Позняков
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Акция протеста у Дворца правосудия в Бейруте
Акция протеста у Дворца правосудия в Бейруте   -   Авторское право  ANWAR AMRO/AFP or licensors

Беспорядками обернулась демонстрация у Дворца правосудия в Бейруте в поддержку участников вооружённого нападения на отделение банка. Протестующие требовали освободить обвиняемых, которые заявляли, что были вынуждены силой забрать свой вклад, чтобы оплатить лечение рака. 

Выдачу средств клиентам банков ограничили из-за кризиса. Для многих пострадавших от этого решения участники вооружённого нападения стали героями:

— Мы пришли поддержать (арестованных), которые стали жертвами этой банковской системы, –системы, которая уничтожила каждого гражданина Ливана, всех, у кого есть деньги на банковских счетах.

Инцидент с нападением на отделение банка в Бейруте произошёл в середине августа. С тех пор сообщалось о целой серии аналогичных попыток вооружённых вкладчиков забрать свои деньги. На фоне протестов и из-за участившихся налётов ливанские банки закрыли свои отделения на несколько дней.

Столкновения в Бейруте совпали с началом официального визита делегации Международного валютного фонда в Ливан. Чтобы получить финансовую помощь, правительство согласилось принять ряд мер по оздоровлению экономики. Речь идёт, в том числе, о реструктуризации долгов, ужесточении борьбы с отмыванием денег и передачей малых банков под контроль крупнейших финансовых организаций страны.