Си Цзиньпин: 10 лет правления

За 10 лет у руля Поднебесной Си Цзиньпин накопил больше власти, чем практически все его предшественники. Вспомним некоторые ключевые моменты последнего десятилетия...

1. Всекитайское собрание народных представителей приняло решение отменить введенное в 1980-х годах ограничение срока пебывания на посту главы государства, тем самым позволив Си Цзиньпину оставаться лидером КНР и после 2023 года.

2. Пандемия. Введённая Си политика "нулевого Covid-а" была потом смягчена после демонстраций протеста

3. Зависимость Запада от Китая в вопросах энергетического перехода очевидна: около 80% всех солнечных батарей в мире производятся в Китае.

4. Для производства солнечных батарей требуется много энергии, и она поступает от угольных электростанций. Половина всех строящихся угольных электростанций в мире находится в КНР.

5. Правление Си Цзиньпина отмечено укреплением отношений с Россией. Глава КНР и президент РФ Владимир Путин во многом разделяют общие позиции по отношению к Западу.В 4 июля 2017 года в Кремле Путин вручил Си орден Святого Андрея Первозванного — высшую награду России.

6. По данным Международной кампании за Тибет (ICT), инициированной тибетским правительством в изгнании, 10 лет правления Си Цзиньпина были потерянным временем для урегулирования ситуации. Вывод управляющего директора кампании Кая Мюллера однозначен: "При Си Цзиньпине Тибет превратился в тоталитарное полицейское государство, в настоящий полигон для испытания репрессивных мер". О нарушении своих прав говорят и уйгуры.

7. Правозащитники опасаются усиления репрессий в Китае во время предстоящего третьего срока государственного и партийного лидера Си Цзиньпина. Базирующаяся в США организация Human Rights Watch предупредила, что продолжение его правления не сулит ничего хорошего соблюдению прав человека в Китае и во всем мире.