Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина посетить Китай

Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина и Михаила Мишустина посетить Китай в этом году. Но если президент России может приехать в Пекин в "удобное для него время", но главу российского правительства ждут в Китае "как можно скорее", чтобы наладить "тесные связи с новым премьером Госсовета Ли Цяном", а также восстановить механизм регулярных встреч глав правительства двух стран. Об этом китайский лидер сообщил во время встречи с Михаилом Мишустиным.

Как отметил Си Цзиньпин, в 2023 году в Китае состоится третий международный форум в рамках "Одного пояса — одного пути". По его словам, эта инициатива всегда была "важной сферой сотрудничества в контактах Китая и России".

Целью концепции "Один пояс — один путь" является активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.

Как подчеркнул на встрече Мишустин, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках и усиливающиеся санкции, торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР успешно развивается.

По словам премьер-министра России, портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству насчитывает 79 проектов на сумму свыше $165 млрд.

Правительство РФ намерено выполнить задачу, которую поставили лидеры государств, по доведению товарооборота между странами до $200 млрд (сейчас он приблизился к отметке в $190 млрд).