Си Цзиньпин на вершине господства

Двадцатый съезд компартии Китая позволил Си Цзиньпину завершить консолидацию власти и избавиться от конкурировавших фракций в высшем руководстве страны. Такие итоги подводит французский китаевед Жан-Пьер Кабестан. По его словам, Си Цзиньпин решился на слом политических традиций в КНР:

«Он достиг своих целей в плане консолидации власти. В этом нет никаких сомнений. Руководство стало более монохромным. Но проблема в том, что при наличии группы соглашателей остаётся гораздо меньше сдержек и противовесов. Конечно, можно возразить, что в однопартийной системе сдержки и противовесы в любом случае очень слабы. Но, по крайней мере, в прошлом было несколько фракций, которые боролись друг с другом и следили друг за другом.

Раньше было больше плюрализма внутри партии, а теперь этого нет. И опасность заключается в том, что когда плюрализма становится меньше, когда остаётся меньше дебатов, больше концентрации власти, высшее руководство склонно реже прислушиваться к другим людям и допускает ошибки.

Сейчас в партии доминирует только одна фракция – фракция Си Цзиньпина. И очевидно, что все эти лидеры работали с Си Цзиньпином, их продвигал Си Цзиньпин, и никакие другие фракции не представлены в руководстве. Фракция Цзян Цзэминя исчезла, фракция Ху Цзиньтао была отодвинута на второй план. Даже Ху Чуньхуа больше не член Политбюро».

Си Цзиньпин был утверждён председателем компартии на третий, неограниченный по новой Конституции срок единогласно. В руководстве КНР ранее неоднократно заявляли, что его главная задача – завершить социалистическую модернизацию, чтобы к 2050-му Китай стал процветающей демократической страной.