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Китай

Си Цзиньпин избран бессрочным лидером Китая

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 Андрей Позняков
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин   -   Авторское право  Andy Wong/AP Photo

XX съезд компартии Китая утвердил переизбрание Си Цзиньпина генсекретарём и лидером КПК. Согласно официальным сообщениям, депутаты приняли это решение единогласно. Впервые со времён Мао Цзедуна председатель остаётся у власти после двух сроков. На этот раз Си Цзиньпин может занимать высшие посты бессрочно, в соответствии с изменениями в Конституцию, принятыми в 2018 г. Реформу тогда объясняли необходимостью обеспечить стабильность КНР перед лицом новых вызовов.

Сам Си Цзиньпин после переизбрания поблагодарил участников съезда за доверие, пообещал помнить о своей миссии и о роли партии.

Вместе с председателем съезд утвердил и состав высшего партийного органа – политбюро. Отмечается, что в его постоянный комитет вошли семеро ближайших соратников Си Цзиньпина.

Не обошлось и без скандалов. В какой-то момент из президиума вывели предшественника Си Цзиньпина на посту председателя Ху Цзиньтао. Государственная пресса КНР сообщения о возможных острых разногласиях между Си и Ху не подтвердила. По официальной версии, бывший председатель плохо себя чувствовал и его проводили в соседние помещения, где он смог отдохнуть и теперь чувствует себя хорошо. На съезде после этого Ху Цзиньтао не появлялся.