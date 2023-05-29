Япония угрожает сбить первый разведывательный спутник КНДР

Euronews

Токио считает, что в качестве носителя спутника Пхеньян использует баллистическую ракету и оставляет за собой право сбить ее при угрозе падения на территории Японии

Япония заявила о готовности сбить ракету КНДР со спутником на борту в случае угрозы падения ее или ее обломков на своей территории.

Токио подчеркивает, что носителем служит баллистическая ракета, и считает такие планы Пхеньяна еще одной угрозой международной безопасности.

Использование технологий баллистических ракет, даже, если это называют запуском спутника, нарушает резолюции Совета Безопасности. [...] Мы уже развернули систему PAC-3 и корабль с системой "Иджис" на своей территории, чтобы подготовиться к возможному запуску ракет, министр обороны приказал уничтожить их Фумио Кисида премьер-министр Японии

Ранее Пхеньян объявил о планах запуска первого в своей истории разведывательного спутника в период с 31 мая по 11 июня.

Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии: два — в Желтом море к юго-западу от КНДР, одно — у Филиппин в восточной части Тихого океана. Но, как считают в Токио, не исключено, что ракета КНДР пролетит над цепью островов Нансэй, которая расположена между юго-западным японским островом Кюсю и Тайванем.