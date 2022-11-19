КНДР: на запуск ракеты с дочкой

Северокорейские госсми впервые опубликовали фотографии дочери Ким Чен Ына. Это произошло на следующий день после запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Пхеньян тогда в очередной раз пригрозил Вашингтону и Сеулу "возмездием" в случае, если в регионе не прекратятся учения союзников.

На снимках подросток сопровождает отца во время испытаний. Фотографии сделаны на фоне пусковой установки и других военных объектов.

Ранее южнокорейская разведка ранее сообщила, что у руководителя режима, в котором власть передается по наследству, трое детей.