Зеленскому предложили переименовать Россию в «Московию»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос о переименовании России в «Московию»: такую петицию на сайте президента подписали более 25 тысяч человек.

Авторы обращения считают, что «Россия незаконно присвоила себе название страны» При Петре I и использовала этот шаг для искажения истории. Переименование России в официальных документах именно сейчас авторы считают «мощным информационным ходом» и «важнейшим шагом в информационной войне».

С подобными инициативами украинские политики и общественные деятели выступали и раньше, в том числе до начала войны.

Весьма резко отреагировал на происходящее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, а официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала петицию «ещё одним свидетельством попытки создания из Украины „анти-России“».