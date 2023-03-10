Визит премьер-министра Финляндии в Киев

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Финляндии Санна Марин.

Глава финского правительства заявила, что Хельсинки хочет, чтобы Украина получила мир на своих условиях, когда будет к этому готова .

Санна Марин также подчеркнула, то Россия должна сполна заплатить за агрессию в Украине.

"Путин знает, что ему придется отвечать за свое преступление агрессии. Вместе с вами и нашими другими партнерами Финляндия поддерживает усилия Украины по пресечению безнаказанности российского руководства. Будущий суд должен отправлять правосудие эффективно и отвечать на законные требования украинцев", — сказала она.

Санна Марин посетила вместе с украинским лидером церемонию прощания с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло, который погиб в боях за Бахмут.

Финляндия в пятницу анонсировала, что дополнительно выделит 29 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине и поддержку сотрудничества в целях развития.