ISW: ЧВК "Вагнер" ждет подкрепления

Саша Вакулина, Euronews:

"Частная наемническая группа "Вагнер", похоже, взяла "тактическую паузу" в Бахмуте, говорится в ежедневном обновлении американского аналитического центра Институт изучения войны.

ISW считает, что "Вагнер" ждет, пока прибудет достаточное подкрепление из обычных российских войск, прежде чем отступить в ожесточенном сражении — самом жестоком за всю войну.

ISW заявляет, что 9 марта российские войска, вероятно, продвинулись к северо-западу от Бахмута на фоне вероятного увеличения темпа российских наступательных операций в этом районе. Лидер группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы полностью захватили Дубово-Василевку в 6 км к северо-западу от Бахмута.

Российские силы, возможно, готовятся возобновить наступательные операции в районе Угледара, хотя сохраняющиеся проблемы с личным составом и боеприпасами, вероятно, будут продолжать сдерживать продвижение российских сил, считает аналитический центр.

Как сообщается, министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Восточным военным округом взять Угледар любой ценой, чтобы снять широко распространенную критику в минобороны России по поводу отсутствия прогресса и значительных потерь в районе Угледара.

По оценке ISW, российским силам для этого наступления потребуется продвинуться на 24 км от нынешней линии фронта вокруг Угледара, чтобы поддержать операции в других районах Донецкой области.

И это темп продвижения, которого российские силы не достигали с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину".