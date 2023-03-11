ВСУ заявляют, что "не выходят из Бахмута"

Бои за Бахмут становятся всё более интенсивными. За последние сутки, по данным Киева, ВСУ отбили многочисленные российские атаки. Российские войска наносят постоянные удары по окружающим город населённым пунктам, пытаясь окружить Бахмут.

Несмотря на появлявшиеся ранее сообщения, пока ВСУ заявляют, что не выходят из города.

Михаил, 80-я воздушно-штурмовая бригада ВСУ:

«Трудно оборонять крепость Бахмут, потому что сейчас здесь сосредоточено много сил противника. К тому же погода не позволяет работать технике».

В Москве заявляют, что российские войска захватили почти всю восточную часть города. Теперь линией фронта фактически является река Бахмутка. В субботу в ЧВК «Вагнер» сообщили, что штурмовые группы проникли в южные кварталы.

По данным Киева, российские войска готовят и новое масштабное наступление на Угледар, к югу от Донецка.