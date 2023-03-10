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Испания

Массовые увольнения на европейских заводах Ford

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 Антон Хмельнов
Рабочие собирают новый электрический фургон Deutsche Post на автозаводе Ford в немецком Кельне. Компания Ford заявила, что потратит 1 млрд долл. на его модернизацию.
Рабочие собирают новый электрический фургон Deutsche Post на автозаводе Ford в немецком Кельне. Компания Ford заявила, что потратит 1 млрд долл. на его модернизацию.   -  Авторское право  Martin Meissner/AP

Ford избавляется от лишней рабочей силы в Испании: американский автопроизводитель объявил, что собирается уволить более 1100 рабочих на производстве Almussafes в Валенсии. Это почти пятая часть трудового коллектива.

В прошлом месяце автомобильный концерн Ford уже объявил о сокращении порядка 3 800 рабочих мест в Европе - на заводах в Германии и Великобритании. Как и в предыдущий раз, сейчас компания оправдывает единовременное увольнение такого количества рабочих необходимостью реструктуризации операций в Европе для перехода на производство электромобилей.