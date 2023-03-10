Массовые увольнения на европейских заводах Ford

Ford избавляется от лишней рабочей силы в Испании: американский автопроизводитель объявил, что собирается уволить более 1100 рабочих на производстве Almussafes в Валенсии. Это почти пятая часть трудового коллектива.

В прошлом месяце автомобильный концерн Ford уже объявил о сокращении порядка 3 800 рабочих мест в Европе - на заводах в Германии и Великобритании. Как и в предыдущий раз, сейчас компания оправдывает единовременное увольнение такого количества рабочих необходимостью реструктуризации операций в Европе для перехода на производство электромобилей.