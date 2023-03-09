Стрельба в Гамбурге, есть погибшие

Сообщается, что как минимум 7 человек погибли и 25 ранены в результате стрельбы в Гамбурге на севере Германии.

Полиция сообщила в твиттере, что в районе Альстердорф проводится крупномасштабная операция.

"На месте происшествия находится большое количество полицейских сил", - добавила полиция Гамбурга в Твиттере. По данным ряда СМИ, население портового города было предупреждено о "чрезвычайной опасности" через приложение для оповещения о стихийных бедствиях, а полиция призвала людей избегать этого района. "Немедленно укройтесь в здании", - говорится в сообщении, где людей просят "звонить только в случае крайней необходимости, чтобы не перегружать линии".

На месте происшествия работают машины скорой помощи, а немецкая полиция ищет нападавших, сообщают местные СМИ.

Число нападавших, а также мотив преступления пока неизвестны.

По данным полиции Гамбурга, стрельба произошла в центре Свидетелей Иеговы на улице Дильбёге в районе Грос Борстель.

Жителей близлежащих районов попросили не покидать свои дома на фоне продолжающейся операции.

В последние годы Германию потрясли несколько терактов, совершенных как джихадистами, так и ультраправыми экстремистами.

Среди самых смертоносных терактов, совершенных исламистскими экстремистами, был наезд грузовика на рождественский рынок в Берлине в декабре 2016 года, в результате которого погибли 12 человек.

Нападавший из Туниса, которому отказали в предоставлении убежища, был сторонником джихадистской группировки "Исламское государство".

Самая густонаселенная страна Европы остается мишенью для джихадистских групп, в частности, из-за ее участия в коалиции против ИГИЛ в Ираке и Сирии.

В период с 2013 по 2021 год число исламистов, считающихся опасными в стране, увеличилось в пять раз и достигло 615, согласно данным министерства внутренних дел.

Однако в последние годы Германия также пострадала от нескольких нападений ультраправых, что вызвало обвинения в том, что правительство делает недостаточно для подавления насилия со стороны неонацистов.

В феврале 2020 года ультраправый экстремист застрелил 10 человек и ранил еще пятерых в центральном немецком городе Ханау.

А в 2019 году два человека были убиты после того, как неонацист попытался взять штурмом синагогу в Галле в еврейский праздник Йом-Кипур.