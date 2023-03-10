Стрельба в Гамбурге: преступник мог покончить с собой

От 6 до 7 человек, по разным данным, погибли и как минимум 8 тяжело ранены в результате стрельбы в Гамбурге.

Инцидент произошел около 9 вечера в центре религиозной организации "Свидетели Иеговы", расположенном в районе Альстердорф.

По информации телеканала RTL, полиция Гамбурга исходит из того, что стрелявший в центре "Свидетелей Иеговы" покончил с собой. По его данным, когда полицейские вошли в здание, они услышали на верхних этажах выстрел и вскоре нашли тело предполагаемого преступника.

Хольгер Вехрен, представитель полиции Гамбурга:

— Полицейские вошли туда и обнаружили людей, которые были серьезно ранены из огнестрельного оружия, некоторые были смертельно ранены. Сами полицейские затем также услышали еще один выстрел в верхней части здания, поднялись наверх и обнаружили там еще одного человека.

Полиция говорит, что им не пришлось применять огнестрельное оружие и сообщила, что нет никаких признаков того, что кто-то находится в бегах.

Мотивы преступления пока не известны, идет следствие.

По данным агентства DPA, правоохранительные органы оценивают произошедшее как "массовое убийство на почве одержимости".