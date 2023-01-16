Стрельба у церкви в Лондоне: подозреваемый задержан

В результате стрельбы в центре Лондона в субботу были ранены двое детей и четыре женщины. Самые серьезные травмы получила семилетняя девочка, угроза жизни пока сохраняется.

Подозреваемый был задержан вечером в воскресенье. Полиция призвала общественность помочь следствию.

Мы хотим получить информацию от всех, кто был свидетелем инцидента или располагает данными о нем. Она может быть жизненно важной, какой бы незначительной она вам ни казалась Джек Роулэндс офицер полиции Лондона

Как сообщает полиция, стрелок открыл огонь из проезжающей машины близ католической церкви в районе Юстон. В этот момент там только завершилась мемориальная служба, на которой присутствовали более 300 человек.