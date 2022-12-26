Стрельба в Париже: французу предъявили официальные обвинения

Судебный следователь предъявил официальные обвинения 69-летнему французу, который в пятницу открыл стрельбу возле курдского культурного центра в Париже и убил трех человек. Мужчину взяли под арест.

Бывший машинист поезда Вильям М., как его называет французская пресса, рассказал, что испытывает к "неевропейцам" "патологическую ненависть". По его словам, "желание убивать мигрантов" возникло у него после того, как его дом попытались ограбить.

Между тем представители курдской общины Парижа в понедельник прошли по улицам французской столицы безмолвным маршем. Шествие началось на Рю-д’Энгьен в X округе Парижа, где в пятницу произошло нападение, и завершилось на улице Ля Файетт — в 2013 году там были убиты три курдских активистки. Курды обвиняют в случившемся Турцию и власти Франции.

"По-моему, это не единичный акт. Думаю, нападение было хорошо подготовлено и направлено против курдов. На это указывают многие факторы. Он сидел в тюрьме, но уже через десять дней после выхода у него было оружие, и он знал куда и в какое время идти", — говорит одна из участниц демонстранции.

Некоторые курды пришли на шествие с флагами Рабочей партии Курдистана. Она признана террористической в Турции, странах ЕС и США. В понедельник французского посла в Анкаре вызвали в МИД Турции в связи с "антитурецкой пропагандой" этой партии во Франции.