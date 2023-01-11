Катар открыл двери артистам нового поколения и растит собственные таланты

Прошедший в Катаре Чемпионат мира по футболу стимулировал и развлекательный сектор. Параллельно спортивным состязания в стране проводились многочисленные концерты, спектакли и шоу. Очередной выпуск программы "Катар 365" посвящен развитию исполнительского искусства Катара и самым ярким проектам недавнего времени.

Фестиваль движения

В 2022 году Доха оказалась в фокусе международного внимания благодаря, в том числе, и фестивалю танца, музыки и искусств Festival in Motion. Известный композитор Нико Мьюли объединился со всемирно признанным хореографом Бенжаменом Мильпье для организации постановок на 10 площадках по всему Катару. Идея художников - вписать движение в окружающую среду. Так, спектакль "Гимн" разворачивается во воре Катарского национального музея.

Танец вписан в архитектурное пространство. Euronews

"Если посмотреть на композицию этого здания, возникает аналогия с серией взаимосвязанных жестов, - рассказывает Мьюли. - Здесь физически невозможно увидеть все сразу. Приходится переформатировать ментальное восприятие по мере обзора. С музыкальной точки зрения меня в этом проекте вдохновлял поиск гармонии, постоянно меняющейся, и ритма, который одновременно стабилен и непредсказуем. Таким образом, музыка, танец и здание находятся почти в постоянном диалоге".

Композитор вспоминает, как постановщики пришли к подобному замыслу. "Сначала мы думали: "О, надо искать помещения для выступлений". А потом загорелись: как было бы здорово задействовать невероятную архитектуру не только Дохи, но и страны в целом! Идея - объединить современное и древнее, добиться трансформации пространства в реальном времени энергией танца и музыки", - уточняет он.

Такой подход реализован в танцевальном шоу на лодках, пришвартованных у Музея исламского искусства.

"На каждом судне мы играем разную музыку, а на борту выступают один или два танцора, - рассказывает Мьюли. - Таким образом, получается восьмисторонний разговор. Вы опять не можете видеть все одновременно: с вашего места вы услышите музыку только с ближайшего вам судна. Получается, что зритель тоже исполняет некий танец, когда движется вокруг лодок".

Прошедший в Катаре фестиваль исполнительского искусства сделал необычными привычные городские локации, позволил по-новому взглянуть на знакомые, казалось бы, места.

Black Eyed Peas и огнедышащий паук

В дни чемпионата мира по футболу впечатления гостей, болельщиков были дополнены серией концертов и ярких шоу. Уже после первого матча развлекательный сезон открыла группа Black Eyed Peas. Ее выступления в Катаре были организованы ивент-группой Alchemy Projects.

"Впервые столь крупные имена собраны в одном месте, - говорит Диана Фазлитдинова, руководитель отдела маркетинга компании. - Наше агентство занимается тем, что дарит публике новый опыт".

Паук, призванный объединять... Euronews

Одно из самых ярких впечатлений шоу - гигантский огнедышащий паук. Впервые представленная в Гластонбери, эта 50-тонная конструкция обрамляла выступление диджеев мирового класса, приехавших в Катар на фестиваль Arcadia Electronic Music. Дизайнер Берти Коул рассказывает: "Паук на 90 с лишним процентов изготовлен из переработанных материалов. Глаза - это форсажные камеры с военных самолетов. Тело сделано из фюзеляжей вертолетов, а ноги - сканирующие машины британской портовой таможни. В этой конструкции много военных отходов, но ее конечная цель - объединить людей".

Объединять людей с помощью музыки - именно за это голландский диджей Ферри Корстен любит свою работу. Он приехал в Катар, чтобы зарядить страну энергией в столь важный для нее момент.

"Спорт, музыка, концерты идут рука об руку, так как дают вам энергию, - говорит Корстен. - . Возьмите хип-хоп, танец, электро, рок, что угодно... музыка всегда стимулирует, вот почему она так нужна".

Американский рэппер марокканского происхождения, Френч Монтана выступил на недавно построенном острое Кетайфан. Он признается, что отныне две его страсти связаны между собой: "Я думаю, что футбол и музыка именно этим и хороши: эти два языка объединяют людей со всего мира, на одной площадке. У каждого - свое лицо, но любовь у них общая".

История Катара и новый мюзикл

Семейный курорт Кетайфан, прозванный "островом развлечений", стал местом проведения акробатического шоу Джулиано Пепарини "Мечта рыбака", которое посвящено богатой истории Катара, прошедшего путь от небольшого поселения и ловцов жемчуга до богатейшей нефтяной страны.

Футболисты, таким образом, были не единственными, кто в конце прошлого года демонстрировал в Катаре свою ловкость и таланты. Это же, в числе прочих, делали актеры сценической адаптации индийского фильма "Свадьба в сезон дождей ". Недавно поставленный мюзикл вдохнул новую жизнь в этот номинированный на "Золотой глобус" фильм режиссера Миры Наир. "Это история о вполне реалистичной индийской свадьбе. Когда мы собираемся вместе, это смех, радость, раскрытые секреты, а еще драмы всех видов, - рассказывает Наир. - Мы рассказываем про любовь и легкое безумие индийской семьи, которая собралась для организации свадьбы, которая, как они надеются, состоится".

История этой индийской семьи универсальна. Euronews

Намит Дас помнит, как смотрел этот фильм в маленьком кинотеатре в Дели. И вот теперь, два десятилетия спустя, он - в актёрской труппе мюзикла. "Эта история о том, что все люди похожи, - считает Дас. - Ведь семейная структура неизменна, верно? Она одинакова в любой точке мира. Куда бы мы ни отправились, люди будут общаться, между ними будет эмоциональная связь".

От мюзиклов до концертов – эмоциональный контакт публики не менее важен, чем происходящее на сцене. Диана Фазлитдинова из Alchemy Projects резюмирует так: "Здесь можно получить все и сразу - еду, напитки, крупнейших диджеев, уникальные впечатления и, конечно, воспоминания". Воспоминания о чемпионате мира по футболу- 2022 и яркого культурного контекста, обрамлявшего этот праздник спорта, останутся с туристами и местными жителями надолго.

Танец входит в моду

В Катаре танцевальное сообщество традиционно оставалось за закрытыми дверями. Танцовщица перуанского происхождения Фиорелла Отеро всегда мечтала изменить ситуацию. В 2018 году она открыла в Дохе студию Brava, предлагая занятия танцем и воздушной гимнастикой. "Я переехала в Катар 12 лет назад. Каждый раз, прибывая в новую страну, я начинаю искать, где же мне заниматься танцами. Стало ясно, что здесь большого разнообразия нет, особенно для подростков и взрослых. Я подумала, разве это нельзя изменить? Так родилась идея создания студии Brava" - вспоминает она.

Отеро отвечала за хореографическую составляющую официальных клипов чемпионата по футболу. Но главным делом она считает работу с детьми и молодыми. "Я занимаюсь сразу в нескольких классах студии, - говорит ученица Отеро Райана. - . Мне кажется, что танцы - это побег от реальности. Когда у меня трудный день, я либо слушаю музыку и подпрыгиваю в такт, либо вспоминаю, что у меня в жизни есть танцы. Это приятное чувство".

Для Фиореллы было важно преодолеть ошибочные стереотипы и о танцах и религии. И, похоже ей это удалось: доля катарских студентов в школе высока. Среди них и Рания. "Я из Катара, всегда интересовалась танцами, мне очень важно было найти место, где я чувствовала бы себя комфортно, где могла бы уйти от повседневности", - рассказывает девушка.

Воздушные гимнастки студии Brava. Euronews

Все преподаватели в Brava Studio имеют профильное образование. Помимо занятий танцами студия первой в стране обучает воздушной гимнастике благодаря мастерству инструктора Молли Браун. "Очень часто ко мне приходят ребята после трудных дней в школе, приходят сюда в свой перерыв, в свободное время, когда им хочется расслабиться и отдохнуть, - рассказывает она. - Ничто не сравнится с такой тренировкой! И да, с этими занятиями вы можете поддерживать хорошую физическую форму, быть здоровыми, сохранять хорошее психологическое состояние.

"Вначале я была в ужасе, - смеется ученица Молли Аманда. - . Но Молли всегда рядом, говорит: "Ты в порядке, иначе ты бы сейчас здесь не висела. Продолжай тренировки, с каждым разом будет легче!"

Управление студией - большая нагрузка для Фиореллы, но она находит время выступить на отчетном концерте вместе со своими подопечными. "Танец - это универсальный язык. На мой взгляд, его красота в том, что вы можете рассказать историю, не используя слов", - признается она.