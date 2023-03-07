Задержаны первые подозреваемые в отравлении школьниц в Иране

МВД Ирана объявило о первых подозреваемых по делу об отравлении школьниц. По словам замглавы ведомства Маджида Мирахмади, по итогам следствия в пяти провинциях страны задержаны несколько человек. Согласно официальным данным, власти получили свидетельства об отравлениях в 52 школах для девочек в большинстве регионов страны.

Ранее духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что виновные должны быть приговорены к смерти без права на помилование. После крупных акций протеста он призвал граждан к спокойствию, заявив о заговоре неких врагов Исламской республики.