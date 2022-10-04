К антиправительственным протестам в Иране присоединились студенты и школьники

Протесты в Иране не ослабевают. К манифестациям в начале недели присоединились студенты и школьники старших классов — в стране официально стартовал академический год. В воскресенье на территории престижного Технологического университета имени Шарифа в Тегеране силы безопасности окружили протестующих студентов со всех сторон, не давая им уйти, и применили слезоточивый газ. Сотни студентов были задержаны, большинство затем были отпущены. В понедельник на улицы Тегерана и других городов вышли студенты различных университетов с требованием освободить арестованных. Старшеклассницы в ряде городов сняли свои хиджабы в знак протеста.

Лозунги "Женщина, жизнь, свобода!" и "Смерть диктатору!" звучат на улицах всех иранских городов.

Вашингтон объявил, что готовит санкции против иранских чиновников, причастных к подавлению мирных протестов.

"Мы встревожены и потрясены сообщениями о том, что органы безопасности отвечают на мирные демонстрации студентов насилием и массовыми арестами", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Председатель Европарламента Роберта Метсола выступила с заявлением, в котором также выразила озабоченность подавлением мирных протестов в защиту прав женщин в Иране:

"Насильственная смерть 22-летней Махсы Амини стала поворотным моментом. Коллеги, это дочери Ирана, которые несмотря на усиливающееся давление, ведут к переменам. Эти женщины создают перемены при поддержке многих храбрых союзников и друзей".

Во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси призвал к национальному единству и заявил, что у Исламской республики "есть слабости и недочеты". Вместе с тем он вслед за аятоллой Али Хаменеи подтвердил официальную позицию властей, обвиняющих в организации протестов врагов Ирана.

17-летняя Ника Шакарами пропала во время протестов 20 сентября. Через 10 дней ее семье сообщили, что тело девушки можно забрать из тюрьмы Кахризак. Семье не позволил провести похороны, в тоже время были арестованы дядя и тетя девушки.

Десятки человек погибли в ходе протестов, по официальным данным — свыше 40, но правозащитники говорят о не менее 80 жертвах